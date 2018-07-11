Йода з Зоряних війн: хто озвучував метрополітени по всьому світу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У метро інших міст можуть лунати і голоси знаменитостей

У київському метро вже місяць звучить новий голос. Назви станцій та інші оголошення озвучив народний артист України Юрій Гребельник. Видання 112 Україна розповіло читачам, хто озвучував метрополітени в різних містах і чим вони примітні.

Актор російської драми імені Лесі Українки Юрій Гребельник працював над українським дубляжем доктора Грегорі Хауса з серіалу "Доктор Хаус" і Северуса Снейпа з саги про Гаррі Поттера. А в харківському метро звучить голос співробітника місцевого радіо Анатолія Подорожко.

У столиці Польщі оголошення звучать голосом актора дубляжу і відомого диктора Ксаверія Ясеньского і Мациея Гудовського – його голос був обраний за результатами голосування. Доповнення про пересадки озвучив інший чоловік – Томаш Кнапик, який озвучував персонажів з "Рембо", "Зоряних воєн", "Щелеп", "Санти-Барбари", "Пуаро", а також "Сімпсонів".

А ось у московському метрополітені голоси дикторів чергуються в залежності від місцезнаходження. Наприклад, на одній з ліній станцій при русі до центру міста оголошуються чоловічим голосом, а від центру – жіночим.

Також у метро в Москві часто можна почути оголошення, зроблені голосами різних зірок, як наприклад, Людмили Гурченко, Володимира Меньшова, Костянтина Райкіна, Юрія Яковлєва, Дмитра Малікова, Лоліти Мілявської, Крістіни Орбакайте. А в лондонському метрополітені іноді можна почути голоси Барбари Віндзор, Емми Фрейд, Джоуї Бартона, Маркуса Бентлі та інших.

Цікавий факт про озвучку оголошень в білоруському метро: Володимир Баклейчев – диктор місцевого радіо і ТБ – при запису повинен був начитати оголошення в різній манері.

"Під час озвучення враховувалося, що в поїзді буде великий шум, тому десь слова треба було розтягнути, десь викарбувати. А попередження “Асцярожна..." повинно було прозвучати так, щоб чоловіки відчули, що необережність може призвести до травм життєво важливих органів, а жінки поберегли свої переваги", - повідомив він виданню CityDog.

У Нью-Йорку голосом метро стала колишня соул-співачка Каролін Хопкінс. А в Атланті озвучка зроблена моделлю і співачкою Мішель Торрес. Голос Йоди з "Зоряних воєн", який озвучив актор Том Кейн, можна почути в метро міста Орландо.

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