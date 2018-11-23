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Юлия Тимошенко: Обеспечим украинскую культуру достойным финансированием

STYLERЖизнь    23.11.2018 - 15:59
Юлия Тимошенко: Обеспечим украинскую культуру достойным финансированием
Юлия Тимошенко (фото: ba.org.ua)

Главными функциями культуры Тимошенко считает образовательную и репрезентативную

Украинская культура получит достойное финансирование и станет настоящим дипломатом нашей страны в мире. Об этом Юлия Тимошенко сказала на Национальном форуме "Новая социальная доктрина", который проходит в Киеве, передает пресс-служба "Батькивщины".

"Культура – это источник силы нации, и она станет для новой власти приоритетным направлением", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Двумя главными функциями культуры Юлия Тимошенко считает образовательную и репрезентативную. По мнению политика, "воспитание украинцев должно происходить в духе уважения и глубоких знаний подлинной, а не искаженной истории". А задачи культурной дипломатии - быть мощным проводником Украины в мире.

Лидер партии возмущена тем, что до сих пор финансирование украинской культуры происходило по остаточному принципу, и пообещала всяческую поддержку.

"Новый президент будет системно и всеобъемлюще инвестировать в украинскую культуру", - сказала она.

Политик также отметила, что "всячески будет поддерживать украинский язык во всех без исключения сферах жизни".

"Украинский язык утвердит свое абсолютное доминирование в Украине. Мы осовременим украинскую культуру и дадим ей новое дыхание достаточным финансированием", - добавила Тимошенко.

"Новая власть сделает все для утверждения в Украине единой поместной православной церкви, защитит ее в законный способ и не даст разрушить межконфессиональный мир, который ест в Украине", - отметила Юлия Владимировна.

В планах лидера партии создание нового украинского института и разветвленной системы украинских культурных центров в мире, Фонда финансирования переводов иностранными языками жемчужин украинской культуры и поддержка "успешного старта украинского Института книги".

Юлия Тимошенко заверила, что государство будет реализовывать программы по реставрации и сохранения замков и храмов Украины, достроит Мистецький Арсенал и модернизирует музеи, Украина станет "свободной культурной зоной", а фестиваль "Гоголь-фест" вернется в Киев.

Ранее Тимошенко заявила, что финансирование образования является одной из гарантий нацбезопасности.

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