Юлія Тимошенко: Забезпечимо українську культуру гідним фінансуванням

Юлія Тимошенко (фото: ba.org.ua)

Головними функціями культури Тимошенко вважає освітню та репрезентативну

Українська культура отримає гідне фінансування і стане справжнім дипломатом нашої країни у світі. Про це Юлія Тимошенко наголосила на Національному форумі "Нова соціальна доктрина", який відбувається в Києві, передає прес-служба "Батьківщини".

"Культура – це джерело сили нації, і вона стане для нової влади пріоритетним напрямом", – наголосила лідер "Батьківщини".

Двома головними функціями культури Юлія Тимошенко вважає освітню та репрезентативну. На думку політика, "виховання українців має відбуватися в дусі поваги та глибоких знань справжньої, а не спотвореної історії". А завдання культурної дипломатії - бути потужним провідником України у світі.

Лідер партії обурена тим, що досі фінансування української культури відбувалося за залишковим принципом, і пообіцяла усіляку підтримку.

"Новий президент буде системно та всеохоплююче інвестувати в українську культуру", - сказала вона.

Політик також наголосила, що "всіляко підтримуватиме українську мову у всіх без винятку сферах життя".

"Українська мова ствердить своє абсолютне домінування в Україні. Ми осучаснимо українську культуру та дамо нове дихання достатнім фінансуванням", - додала Тимошенко.

"Нова влада зробить все і для ствердження в Україні єдиної помісної православної церкви, захистить її в законний спосіб і не дасть зруйнувати міжконфесійний мир, який є в Україні", - зауважила Юлія Володимирівна.

У планах лідера партії створення нового українського інституту та розгалуженої системи культурних українських центрів у світі, Фонду фінансування перекладів іноземними мовами перлин української культури та підтримка "успішного старту українського Інституту книги".

Юлія Тимошенко запевнила, що держава реалізуватиме програми з реставрації та збереження замків та храмів України, добудує Мистецький Арсенал та модернізує музеї, Україна стане "вільною культурною зоною", а фестиваль "Гоголь-фест" повернеться до Києва.

Раніше Тимошенко заявила, що фінансування освіти є однією з гарантій нацбезпеки.