"За ним никто не полетел": друг погибшего в горах Грузии украинца рассказал о спасательной операции

Фото: Гора Тетнульд (wikimedia.org)

Стало известно, что тело туриста сняли с горы

В Грузии сорвались с высоты во время спуска с горы Тетнульд двое мужчин - туристов из Украины. Оба были живы, но в результате трагедии один из украинцев погиб. Друг спасенного туриста Ярослава - Дмитрий Костюк рассказал подробности трагедии. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Он соообщил, что тело погибшего украинца Евгения 24 июля спустили с горы Тетнульд. Костюк подчеркнул, что трагедия произошла 18 июля.

Когда двое мужчин сорвались с высоты, они были живы. Ярослава спасатели забрали на следующий день. А Евгений был сильно травмирован, не мог идти, и остался ждать помощи. Позднее сообщили о его смерти.

"18 июля в Грузии двое украинских туристов отстали от группы во время спуска с вершины горы Тетнульд. Они сорвались с тропы и скатились ниже по склону. Примерно в 19 часов группа, с которой они шли, заявила об их исчезновении (они шли последними и потому их исчезновение заметили не сразу). При содействии украинского консула и страховой компании на место происшествия вылетел вертолет. Но почему-то аж из Тбилиси", – отметил Дмитрий Костюк.

Он описал произошедшее со слов выжившего украинца - своего друга Ярослава. Исчезновение двух туристов группа, с которой они шли, заметила не сразу.

"По словам Ярослава, ситуация была следующая: 18 июля Ярослав и Евгений сорвались с тропы во время спуска с вершины горы Тетнульд в Грузии. Примерно в 19 часов группа, с которой они шли, заявила об их исчезновении (они шли последние, потому их исчезновение заметили не сразу). При содействии украинского консула и страховой компании на место происшествия вылетел вертолет. Но почему-то аж из Тбилиси", - рассказал Костюк, ссылаясь на слова выжившего друга.

"Примерно в 12:00 на следующий день спасательная команда нашла двух туристов рядом на склоне ледопада. С многочисленными травмами, но обоих живыми. Сразу удалось забрать и доставить в больницу только Ярослава, который мог ходить сам. Ему сразу же была оказана соответствующая медицинская помощь", - отметил он.

Костюк считает, что ситуация с евгением "разворачивалась странно".

"Вертолет поднялся за ним еще раз. Но быстро вернулся без него. Сразу полетели во второй раз, но, вернувшись, доложили, что не смогли забрать, но оставили ему теплые вещи. Сказали, заберут позже, когда погода станет лучше", - рассказал друг Ярослава.

Он уверен, что в тот вечер погода позволяла эвакуировать Евгения.

"Однако, кажется, в тот вечер погода в Местии была хорошая, но никто за ним не полетел. По одной информации, нужен больший вертолет, по другой, нужна лебедка, но на нее закончилась лицензия. Информация от грузинской стороны постоянно разная и противоречивая", - отметил он.

"Надо понимать, что для человека с многочисленными травмами на высоте 4200 метров время идет на минуты", - подчеркнул друг спасенного украинца.

Пока жена погибшего ждала в Тбилиси, чтобы тело ее мужа спустили с горы, она получала противоречивую информацию о том, почему его не могут снять.

Скриншот поста (facebook.com/dima.kostyuk)

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Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)