"За ним ніхто не полетів": друг загиблого у горах Грузії українця розповів про рятувальну операцію

Фото: Гора Тетнульд (wikimedia.org)

Стало відомо, що тіло туриста зняли з гори

У Грузії зірвалися з висоти під час спуску з гори Тетнульд двоє чоловіків - туристів з України. Обидва були живі, але в результаті трагедії один з українців загинув. Друг врятованого туриста Ярослава - Дмитро Костюк розповів подробиці трагедії. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Він повідомив, що тіло загиблого українця Євгена 24 липня спустили з гори Тетнульд. Костюк наголосив, що трагедія сталася 18 липня.

Коли двоє чоловіків зірвалися з висоти, вони були живі. Ярослава рятувальники змогли забрати наступного дня. А Євген був сильно травмований, не міг йти, і залишився чекати допомоги. Пізніше повідомили про його смерть.

"18 липня у Грузії двоє українських туристів відстали від групи під час спуску з вершини гори Тетнульд. Вони зірвалися зі стежки і скотилися нижче по схилу. Приблизно о 19-й годині група, з якою вони йшли, заявила про їхнє зникнення (вони йшли останніми, і тому їхнє зникнення помітили не одразу). За сприяння українського консула та страхової компанії на місце події вилетів вертоліт. Але чомусь аж з Тбілісі", – зазначив Дмитро Костюк.

Він описав подію зі слів українця - свого друга Ярослава, який вижив. Зникнення двох туристів група, з якої вони йшли, помітила не відразу.

"За словами Ярослава, ситуація була наступна: 18 липня Ярослав та Євген зірвалися з тропи під час спуску з вершини гори Тетнульд у Грузії. Приблизно о 19-й годині група з якою вони йшли заявила про їх зникнення (вони йшли останніми тому іх зникнення помітили не одразу). За сприяння українського консула та страхової компанії на місце події вилетів вертоліт. Але чомусь аж із Тбілісі", - розповів Костюк, посилаючись на слова одного вижив.

"Приблизно о 12 годині наступного дня рятувальна команда знайшла двох туристів поруч на схилі льодопаду. З численними травмами, але обох живими. Одразу вдалось забрати та доставити у лікарню тільки Ярослава, який міг ходити сам. Йому одразу ж була надана відповідна медична допомога", - зазначив він.

Костюк вважає, що ситуація з Євгеном "розгорталася дивно".

"Вертоліт піднявся за ним ще раз. Але швидко повернувся без нього. Одразу полетіли вдруге, але повернувшись доповіли, що не змогли забрати, але залишили йому теплі речі. Сказали, заберуть пізніше, коли погода стане краще", - розповів друг Ярослава.

Він упевнений, що в той вечір погода дозволяла евакуювати Євгенія.

"Проте, здається, в той вечір погода у Местії була добра, але ніхто за ним не полетів. За однією інформацією, потрібен більший вертоліт, за іншою, потрібна лебідка, але на неї закінчилась ліцензія. Інформація від грузинської сторони постійно різна та суперечлива", - зазначив він.

"Треба розуміти, що для людини з численними травмами на висоті 4200 метрів час йде на хвилини", - підкреслив один врятованого українця.

Поки дружина загиблого чекала в Тбілісі, щоб тіло її чоловіка спустили з гори, вона отримувала суперечливу інформацію про те, чому його не можуть зняти.

Скріншот поста (facebook.com/dima.kostyuk)

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