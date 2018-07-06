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"За пивком": в Киеве "бесстрашные" пешеходы решили перебежать шесть полос (видео)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 09:58
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

В столице заметили нарушителей, которые создали аварийную ситуацию

В Киеве в районе станции метро "Почайная" (ранее "Петровка") два пешехода решили испытать судьбу, нарушить правила дорожного движения и перебежать оживленную трассу из шести полос. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "dtp.kiev.ua".

Об инциденте также написал активист Владислав Антонов.

"Одноразовые парни бегают через шесть сверхзвуковых полос в Киеве на Петровке (Почайной – ред.). Нет, не спасать мир, и не помогать роженице, попавшей под кран. За пивком в "АТБ". Вот она, цена жизни в Украине, которую так дорого вычисляли модные эксперты за иностранные гранты. 15-20 грн одна тушка. Как и пачка сигарет, кстати. Не благодарите", - отметил Антонов на своей странице в соцсети Facebook.

 

Видео: пешеходы на Петровке (YouTube/dtp.kiev.ua)

Скриншот поста (facebook.com/vlad.life)

"Хорошо сказал про одноразовых. А вообще, конечно, жаль, что некоторым мозг при рождении не заложили", - отметила Марина Сержан.

"Природный отбор в действии… пронесло", - написал один из пользователей сети.

"Вопрос что делают "6 сверхзвуковых полос" в жилом городе. А заборчик мог бы быть и повыше - за счет заведения", - считает Григорий Мельничук.

Скриншот комментариев (facebook.com/vlad.life)

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Киеве на улице Набережно-Крещатицкой. Пешеход-нарушитель остался без головы. 

"Граждане. Не бегайте через 6-8 полос. Не ломайте жизнь водителям", - обратились в сети к пешеходам.

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