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"За пивком": у Києві "безстрашні" пішоходи вирішили перебігти шість смуг (відео)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 09:58
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

У столиці помітили порушників, які створили аварійну ситуацію

У Києві в районі станції метро "Почайна" (раніше "Петрівка") два пішохода вирішили випробувати долю, порушити правила дорожнього руху і перебігти жваву трасу з шести смуг. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі "dtp.kiev.ua".

Про інцидент також написав активіст Владислав Антонов.

"Одноразові хлопці бігають через шість надзвукових смуг в Києві на Петрівці (Почайній – ред.). Ні, не рятувати світ, і не допомагати породіллі, яка потрапила під кран. За пивком в "АТБ". Ось вона, ціна життя в Україні, яку так дорого обчислювали модні експерти за іноземні гранти. 15-20 грн одна тушка. Як і пачка сигарет, до речі. Не дякуйте", - зазначив Антонов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

 

Відео: пішоходи на Петрівці (YouTube/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/vlad.life)

"Добре сказав про одноразових. А взагалі, звичайно, шкода, що деяким мозок при народженні не заклали", - зазначила Марина Сержан.

"Природний відбір в дії... пронесло", - написав один з користувачів мережі.

"Питання що роблять "6 надзвукових смуг" в житловому місті. А парканчик міг би бути і вище - за рахунок закладу", - вважає Григорій Мельничук.

Скріншот коментарів (facebook.com/vlad.life)

Раніше повідомлялося про смертельну аварію в Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій. Пішохід-порушник залишився без голови.

"Громадяни. Не бігайте через 6-8 смуг. Не ламайте життя водіям", - звернулися в мережі до пішоходів.

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Теги: ДТП, нарушитель, пешеход
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