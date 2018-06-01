"Зачем вы меня душите!" Полицейские жестко задержали парня с аутизмом (фото)

Парня держали три часа в наручниках

В сети рассказали историю о том, как в Москве задержали парня с аутизмом за его громкие крики на улице. Молодого человека забрали в полицию, надели на него наручники и не хотели выпускать, пока не приехала его мать. Об этом сама женщина написала в группе "Центр проблем аутизма" в Facebook.

"Просьба максимальный репост!!! В воскресенье, 27 мая мой сын инвалид детства -аутист был задержан сотрудниками полиции отдела ОМВД Метрогородок г. Москвы на улице во время его прогулки на велосипеде. Причиной его задержания стали его громкие крики на улице. Сыну скрутили руки за спиной, затолкали в машину и привезли в отделение. Дежурный сотрудник Апокин Евгений Викторович. Там его держали около трех часов в наручниках за решеткой. На мои просьбы и обьяснения, что невозможно его успокоить с помощью наручников, агрессии и оскорблений, не было никакой реакции. Было ощущение что все происходит не в правовом цивилизованном государстве, а в диком африканском племени, где понятия не имеют о гуманности и человечности и о законах", - сообщила мама парня.

После этого за парнем приехала скорая помощь, но вместо того, чтобы его отпустить, отвезла в психиатрическую клинику, где над ним издевались и душили.

"Когда приехала скорая помощь, я обрадовалась, что наконец-то все выяснится и сына успокоят и отпустят. Но врач скорой помощи в хамской форме сказал мне, что раз он стоит на учете, ему нечего делать среди нормальных людей. Дальше происходящее было похоже на дурной сон. Сына отволокли в соседнее помещение из которого я слышала его крики: "Зачем вы меня душите!", - описала события мама молодого человека.

Парню завязывали рот футболкой и душили, чтобы успокоить, отметила мама пострадавшего от врачей.

"Врач 11 отделения этой больницы Мощевитин Сергей Юрьевич мне сказал, что у него нормальное состояние и нет причин для госпитализации. До сих пор нахожусь в шоковом состоянии....Сын мне потом рассказал, что его несколько раз душили, завязывали ему рот и голову его футболкой, очевидно в качестве успокоительного...", - написала женщина.

Скриншот (facebook.com/groups/cpaut)

Пользователи сети отреагировали на ситуацию, которая произошла с парнем с инвалидностью.

"Не надо ни в какую онлайн-приемную обращаться. Заявление надо писать в прокуратуру, посоветовавшись с грамотным юристом. Вы хотите на полицейских пожаловаться полицейским?" - посоветовал Алек Ахундов.

"Видела видео в отделе полиции, где он сильно кричал. Рыдаю. Как так можно? Что такое с нами происходит?" - спросила Елена Матренина.

"Надо обращаться в СМИ за резонансностью истории и требовать внутреннего расследования в полиции", - прокомментировала Юлия Бутурлина.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/cpaut)

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