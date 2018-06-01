"Навіщо ви мене душите!" Поліцейські жорстко затримали хлопця з аутизмом (фото)

Хлопця тримали три години в наручниках

У мережі розповіли історію про те, як у Москві затримали хлопця з аутизмом за його гучні крики на вулиці. Хлопця забрали в поліцію, наділи на нього наручники і не хотіли випускати, поки не приїхала його мати. Про це сама жінка написала в групі "Центр проблем аутизму" Facebook.

"Прохання-максимальний репост!!! У неділю, 27 травня мій син інвалід дитинства -аутист був затриманий співробітниками поліції відділу ОМВД Метрогородок р. Москви на вулиці під час прогулянки на велосипеді. Причиною його затримання стали його гучні крики на вулиці. Сина скрутили руки за спиною, заштовхали в машину і привезли у відділення. Черговий співробітник Апокін Євген Вікторович. Там його тримали близько трьох годин в наручниках за ґратами. На мої прохання і пояснення, що неможливо його заспокоїти за допомогою наручників, агресії і образ, не було ніякої реакції. Було відчуття, що все відбувається не в правовій цивілізованій державі, а в дикому африканському племені, де поняття не мають про гуманності і людяності, і про закони", - повідомила мама хлопця.

Після цього за хлопцем приїхала швидка допомога, але замість того, щоб його відпустити, відвезла в психіатричну клініку, де над ним знущалися і душили.

"Коли приїхала швидка допомога, я зраділа, що нарешті-то все з'ясується, і сина, заспокоять і відпустять. Але лікар швидкої допомоги у хамській формі сказав мені, що саме він стоїть на обліку, йому нема чого робити серед нормальних людей. Далі скидалося на поганий сон. Сина відволокли в сусіднє приміщення якого я чула його крики: "Навіщо ви мене душіть!", - описала події мама молодої людини.

Хлопцеві зав'язували рот футболкою і душили, щоб заспокоїти, зазначила мама постраждалого від лікарів.

"Лікар 11 відділення цієї лікарні Мощевитин Сергій Юрійович мені сказав, що у нього нормальний стан і немає причин для госпіталізації. До цих пір перебуваю в шоковому стані....Син мені потім розповів, що його кілька разів душили, зав'язували йому рот і голову його футболкою, очевидно в якості заспокійливого...", - написала жінка.

Скріншот (facebook.com/groups/cpaut)

Користувачі мережі відреагували на ситуацію, яка сталася з хлопцем з інвалідністю.

"Не треба ні в яку онлайн-приймальню звертатися. Заяву треба писати в прокуратуру, порадившись з грамотним юристом. Ви хочете на поліцейських поскаржитися поліцейським?" - порадив Алек Ахундов.

"Бачила відео у відділ поліції, де він сильно кричав. Ридаю. Як так можна? Що таке з нами відбувається?" - запитала Олена Матренина.

"Треба звертатися до ЗМІ за резонансністю історії і вимагати внутрішнього розслідування в поліції", - прокоментувала Юлія Бутурліна.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/cpaut)

Нагадаємо, що Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям.

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