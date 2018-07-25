Задержка пенсий в Украине: экономист объяснил, в чем причина

Иллюстративное фото: pixabay/sabinevanerp

Эксперт успокаивает: у пенсионного фонда не возникнет большой задолженности перед пенсионерами

Несмотря на увеличение единого социального сбора в этом году, в сравнении с прошлым, его все равно недостаточно для полного покрытия пенсионных нужд. Так объясняет причину задержки пенсий в Украине экономист Андрей Блинов. Соответствующими выводами эксперт поделился на своей facebook-страничке.

Отметим, в июле 2018 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) смог покрыть только 67,4% пенсионных выплат. При этом в ПФУ также подчеркнули, что задержка социальных выплат связана с кассовым разрывом поступлений единого социального сбора.

Экономист Андрей Блинов решил ответить на наиболее частые вопросы, связанные с выплатами пенсий в Украине. И таким образом более понятно объяснить суть проблемы.

Так, Блинов приводит статистику, согласно которой в Украине по состоянию на 1 июля 2018 года числиться 11,441 млн пенсионеров. Средняя же месячная пенсия составляет 2562 грн.

"Основная масса людей (3,7 млн пенсионеров) получает выплаты в пределах 1501-2000 грн. Еще 2,5 млн пенсионеров – от 2001 до 3000 грн", - отмечает Блинов.

На вопрос, сколько же ПФУ необходимо средств, чтобы ежемесячно покрывать пенсионные выплаты, экономист отвечает:

"29,3 млрд гривен. Как сообщил ПФУ, на 24-е число на выплату июльских пенсий направлено 24,9 млрд гривен. То есть надо еще 4,4 ярда. Обычно к 25-му числу пенсионные ведомости профинансированы на 100%".

При этом около 60% всех поступлений в Пенсионный фонд дает именно единый социальный взнос (он начисляется на зарплаты по ставке 22%, далее разделяется между социальными фондами; ставка для пенсионных нужд получается 18,1%). Еще почти 40% – это дотация из государственного бюджета. Остальные доходы (перечисления предприятий по спискам 1 и 2, банковские проценты, выплаты иностранцам) составляют менее 1%.

Скриншот поста facebook.com/Андрей Блинов

"Единого социального взноса в этом году собирают на 27,6% больше, чем в прошлом (ключевая причина – аналогичный рост зарплат). Но это все равно меньше планируемого. Согласно смете ПФУ, в этом году для пенсионных нужд должно быть собрано 208,3 млрд гривен ЕСВ. За полгода его собрали на эти цели 89 млрд гривен. То есть на 15 млрд меньше необходимого", - объясняет причину с задержками пенсий в Украине Андрей Блинов.

И все же Пенсионному фонду удается не расширять границы задолженности перед пенсионерами. По словам эксперта, этому также есть объяснение.

"Во-первых, госбюджет за полгода перечислил 52% годового плана дотации. Кроме того, ПФУ постоянно берет краткосрочные займы у казначейской системы на покрытие пресловутого кассового разрыва. За январь-июнь 2018 года с ЕКС одолжено 45,4 млрд гривен, погашено — 38,9 млрд гривен. То есть на данный момент Казначейство кредитует ПФУ на 6,5 млрд", - пишет Блинов.

Скриншот поста facebook.com/Андрей Блинов

Отметим, ранее РБК писало, что в "Укрпочте" и в Министерстве социальной политики надеются разобраться с проблемой относительно задержек по выплате пенсий уже в ближайшие дни. Так, "Укрпочта" продлила срок выплаты пенсий до 28 июля.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил уже до конца этой недели урегулировать вопрос с выплатой пенсий.

Как ведут себя на дорогах представители украинской власти