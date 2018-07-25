Затримка пенсій в Україні: економіст пояснив, у чому причина

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Експерт заспокоює: у пенсійного фонду не виникне великої заборгованості перед пенсіонерами

Незважаючи на збільшення єдиного соціального збору в цьому році, в порівнянні з минулим, його все одно недостатньо для повного покриття пенсійних потреб. Так пояснює причину затримки пенсій в Україні економіст Андрій Блінов. Відповідними висновками експерт поділився на своїй facebook-сторінці.

Відзначимо, в липні 2018 року Пенсійний фонд України (ПФУ) зміг покрити лише 67,4% пенсійних виплат. При цьому у ПФУ також підкреслили, що затримка соціальних виплат пов'язана з касовим розривом надходжень єдиного соціального збору.

Економіст Андрій Блінов вирішив відповісти на найбільш часті питання, пов'язані з виплатами пенсій в Україні. І таким чином більш зрозуміло пояснити суть проблеми.

Так, Блінов наводить статистику, згідно якої в Україні станом на 1 липня 2018 року значитися 11,441 млн пенсіонерів. Середня місячна пенсія становить 2562 грн.

"Основна маса людей (3,7 млн пенсіонерів) отримує виплати в межах 1501-2000 грн. Ще 2,5 млн пенсіонерів – від 2001 до 3000 грн", - зазначає Блінов.

На питання, скільки ж ПФУ необхідно коштів, щоб щомісяця покривати пенсійні виплати, економіст відповідає:

"29,3 млрд гривень. Як повідомив ПФУ, на 24-е число на виплату липневих пенсій спрямовано 24,9 млрд гривень. Тобто треба ще 4,4 ярди. Зазвичай до 25-го числа пенсійні відомості профінансовані на 100%".

При цьому близько 60% всіх надходжень в Пенсійний фонд дає саме єдиний соціальний внесок (він нараховується на зарплати за ставкою 22%, далі розподіляється між соціальними фондами; ставка для пенсійних потреб виходить 18,1%). Ще майже 40% – це дотація з державного бюджету. Інші доходи (перерахування підприємств за списками 1 і 2, банківські відсотки, виплати іноземцям) складають менше 1%.

Скріншот поста facebook.com/Андрей Блінов

"Єдиного соціального внеску в цьому році збирають на 27,6% більше, ніж у минулому (ключова причина – аналогічне зростання зарплат). Але це все одно менше запланованого. Згідно з кошторисом ПФУ, в цьому році для пенсійних потреб повинно бути зібрано 208,3 млрд гривень ЄСВ. За півроку його зібрали на ці цілі 89 млрд гривень. Тобто на 15 млрд менше від необхідного", - пояснює причину із затримками пенсій в Україні Андрій Блінов.

І все ж Пенсійному фонду вдається не розширювати межі заборгованості перед пенсіонерами. За словами експерта, цьому також є пояснення.

"По-перше, держбюджету за півроку перерахував 52% річного плану дотації. Крім того, ПФУ постійно бере короткострокові позики у казначейської системи на покриття горезвісного касового розриву. За січень-червень 2018 року з ЄКР позичене 45,4 млрд гривень, погашено – 38,9 млрд гривень. Тобто на даний момент Казначейство кредитує ПФУ на 6,5 млрд", - пише Блінов

Скріншот поста facebook.com/Андрій Блінов

Зазначимо, раніше РБК писало, що в "Укрпошті" і в Міністерстві соціальної політики сподіваються розібратися з проблемою щодо затримок з виплатами пенсій вже у найближчі дні. Так, "Укрпочта" продовжила термін виплати пенсій до 28 липня.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив вже до кінця цього тижня врегулювати питання з виплатою пенсій.

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