Захват "Укрпочты" в Харькове: подозреваемому продлили меру пресечения

Суд продлил меру пресечения подозреваемого в захвате "Укрпочты" на 2 месяца

Киевский райсуд Харькова на заседании по делу о захвате заложников в отделении "Укрпочты" продлил меру пресечения подозреваемому. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Суд продлил ему меру пресечения на 2 месяца", — говорится в сообщении.

По словам представителя пресс-службы подозреваемый жаловался на состояние здоровья. По приезду медиков были установлено, что мужчина находится в хорошем физическом состоянии. Так подозреваемый хотел повысить уровень комфорта и покинуть СИЗО.

Сообщается также, что последнее заседание по делу о захвате "Укрпочты", на котором огласят обвинительный акт, назначено на 19 июня.

Как сообщалось ранее, днем 30 декабря 2017 года мужчина забаррикадировался в отделении "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 9 человек (трое сотрудников "Укрпочты" и шестеро посетителей, среди которых было двое детей). Мужчина угрожал всем присутствующим муляжом динамита. После проведения антитеррористической операции вечером того же дня все заложники были освобождены, а мужчина задержан. Ему было объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 147 (захват и удержание лиц в качестве заложников) УК Украины.

31 декабря 2017 года Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей, после чего защита подала апелляцию. Суд отклонил заявление, оставив решение без изменений.

22 марта к имеющемуся объявлению добавилось преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 310, ч 2 ст. 3019 (выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств) УК Украины.

К слову, "Укрпочта" закроет часть отделений в небольших селах, заменив их почтальонами, которые будут передвигаться на автомобилях. Об этом сообщил в своем Facebook директор PR-службы компании Михаил Василенко. Указано, что содержание отделений в селах с населением менее 2 тыс. человек экономически невыгодно, так как средняя нагрузка на отделения составляет около 2 писем в день.

Видео: video.rbc.ua