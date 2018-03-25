На Закарпатье у матери-алкоголички от голода умер трехлетний ребенок (видео)

Горе-матери грозит до 15 лет тюрьмы

В селе Дротинцы Закарпатской области у матери-алкоголички от голода умер трехлетний ребенок. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Ребенка воспитывала 26-летняя местная жительница, которая пьянствовала на детские деньги, а потом вообще бросила малышей на несколько дней. 5-летняя дочь ходила по соседям просила еду, а вот маленький Максим был дома один, сначала плакал и звал маму, а потом умолк и умер.

Мать регулярно покидала детей одних дома, а сама гуляла по селу и пьянствовала. Дети в это время выживали как могли. Отец детей в начале марта уехал на заработки.

Максим на улицу не выходил, потому что через проблемные роды и постоянное недоедание отставал в развитии, был слабым. После смерти он еще сутки пролежал в детской кроватке, пока с заработков не вернулся отец. Тот вызвал полицию, а проведенное вскрытие показало, что ребенок умер от голода.

"По информации врачей, ребенок плохо питался, можно сказать даже голодал в течение длительного времени", - заявила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

Соседи, что постоянно подкармливали детей, обращались в сельский совет. Председатель отреагировал на это обращение и написал распоряжение обследовать семью, однако выполнил ли кто-то это предписание – и сам не знает. Он говорит, что деньги в семье были, потому что с мужем мать-пьяница жила в гражданском браке, поэтому получали средства от государства и на детей, и как мать-одиночка.

"Говорить так, что у нее не было средств накормить ребенка, нельзя. Можно лишь констатировать, что она использовала средства не на те цели", - пояснил сельский голова Михаил Ярема.

В последний раз медсестра семейной амбулатории Иванна Теремта осматривала ребенка почти месяц назад, но ничего чрезвычайного в состоянии мальчика не увидела.

"Мальчик выглядел не критично. Красиво. Я еще маму спросила, она сказала, что папа как раз ехал закупил продукты, картофель показала в кулечке, хлеб на столе. Говорит, готовит кушать ребенку", - вспоминает.

Сейчас 26-летняя мать снова исчезла, и где она находится – никто не знает. Мужчина, с которым она живет в гражданском браке, общаться с журналистами не хочет.

"Я не расписан. Я ее не хочу видеть. Спросите ее", - говорит он.

Правоохранители квалифицировали этот трагический случай, как умышленное убийство малолетнего ребенка. Матери грозит до 15 лет тюрьмы, а ее старшую дочь теперь могут забрать в приют, ведь официально у ребенка больше никого нет.

Видео: Голодная смерть (youtube.com/ТСН)

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