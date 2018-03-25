На Закарпатті у матері-алкоголічки від голоду померла трирічна дитина (відео)

Горе-матері загрожує до 15 років в'язниці

В селі Дротинці Закарпатської області у матері-алкоголічки від голоду померла трирічна дитина. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Дитину виховувала 26-річна місцева жителька, яка пиячила на дитячі гроші, а потім взагалі кинула малюків на кілька днів. 5-річна донька ходила по сусідах просила їжу, а ось маленький Максим був удома один, спочатку плакав і кликав маму, а потім замовк і помер.

Мати регулярно залишала дітей самих вдома, а сама гуляла по селу і пиячила. Діти в цей час виживали як могли. Батько дітей на початку березня поїхав на заробітки.

Максим на вулицю не виходив, бо через проблемні пологи і постійне недоїдання відставав у розвитку, був слабким. Після смерті він ще добу пролежав в дитячому ліжечку, поки з заробітків не повернувся батько. Той викликав поліцію, а проведений розтин показав, що дитина померла від голоду.

"За інформацією лікарів, дитина погано харчувався, можна сказати навіть голодував протягом тривалого часу", - заявила прес-секретар прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

Сусіди, що постійно підгодовували дітей, зверталися в сільську раду. Голова відреагував на це звернення і написав розпорядження обстежити сім'ю, проте виконав чи хтось це розпорядження – і сам не знає. Він каже, що гроші в родині були, бо з чоловіком мати-п'яниця жила у цивільному шлюбі, тому отримували кошти від держави і на дітей, і як мати-одиначка.

"Говорити так, що у неї не було коштів нагодувати дитину, не можна. Можна лише констатувати, що вона використовувала кошти не на ті цілі", - пояснив сільський голова Михайло Ярема.

В останній раз медсестра амбулаторії сімейної Іванна Теремта оглядала дитини майже місяць тому, але нічого надзвичайного в стані хлопчика не побачила.

"Хлопчик виглядав не критично. Красиво. Я ще запитала маму, вона сказала, що тато якраз їхав закупив продукти, картопля показала в кульочку, хліб на столі. Каже, готує їсти дитині", - згадує.

Зараз 26-річна мати знову зникла, і де вона знаходиться – ніхто не знає. Чоловік, з яким вона живе в цивільному шлюбі, спілкуватися з журналістами не хоче.

"Я не розписаний. Я її не хочу бачити. Запитайте її", - говорить він.

Правоохоронці кваліфікували цей трагічний випадок, як умисне вбивство малолітньої дитини. Матері загрожує до 15 років в'язниці, а її старшу доньку тепер можуть забрати до притулку, адже офіційно у дитини більше нікого немає.

Відео: Голодна смерть (youtube.com/ТСН)

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