На западе - дожди: синоптики рассказали о погоде 6 июля

Синоптики дали прогноз погоды на конец робочей недели

Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу, 6 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе и севере нашей страны ожидаються дожди и грозы. Такая погода должна продержаться следующие два дня.

Термометры покажут максимум до +28 градусов днем и минимум до +12 градусов ночью.

А вот южные регионы наоборот – дожди обойдут стороной. Температура воздуха ночью +16…+19 градуса, днем +28…+30 градусов.

Илюстративное фото (etatist.com)

В центральных областях ожидается облачная, но теплая и сухая погода без осадков. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +25…+29 градусов.

На востоке Украине тоже ожидается жаркая и сухая погода, без осадков. Температура воздуха ночью +16…+18 градуса, днем +25…+28 градусов.

Фото: Погода 6 июля (meteo.gov.ua)

В Киеве ночью осадков ожидать не стоит, а вот днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура ночью +15...+17, днем +26...+28 градусов.

В Центральной геофизической обсерватории отметили, что в Киеве 6 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,9 градусов в 1924 году, а самая низкая ночью на отметке 7,9 градусов выше ноля в 1912 году.

Ранее сообщалось, что жертвами аномальной жары в Канаде стали 17 человек.

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