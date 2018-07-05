На заході - дощі: синоптики розповіли про погоду 6 липня

Синоптики дали прогноз погоди на кінець робочого тижня

Синоптики розповіли, якою буде погода в п'ятницю, 6 липня. Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході і півночі нашої країни ожидаються дощі та грози. Така погода повинна протриматися наступні два дні.

Термометри покажуть максимум до +28 градусів вдень і мінімум до +12 градусів вночі.

А от південні регіони навпаки – дощі обійдуть стороною. Температура повітря вночі +16...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.

Илюстративное фото (etatist.com)

У центральних областях очікується хмарна, але суха і тепла погода без опадів. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+29 градусів.

На сході Україні теж очікується спекотна і суха погода, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+28 градусів.

Фото: Погода 6 липня (meteo.gov.ua)

У Києві вночі опадів очікувати не варто, а ось вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура вночі +15...+17, удень +26...+28 градусів.

У Центральній геофізичній обсерваторії відзначили, що в Києві 6 липня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 33,9 градусів в 1924 році, а найнижча вночі на позначці 7,9 градусів вище нуля в 1912 році.

Раніше повідомлялося, що жертвами аномальної спеки в Канаді стали 17 осіб.

5 корисних властивостей черешні, про яких ви не знали