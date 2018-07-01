"Запорхнула прямо в гнездо": бойцы ООС уничтожили боевиков с огромного расстояния

Украинцы уничтожили опорный пункт сепаратистов

Украинские военнослужащие уничтожили опорный пункт донецких сепаратистов с огромного расстояния. Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направлении, два дня назад неизвестные птурщики с расстояния 2200 метров, с одного выстрела уничтожили передовой опорник сепаратистов", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/yury.mysyagin)

Мысягин также охарактеризовал ситуацию при помощи военного сленга.

"Птичка запорхнула прямо а гнездо", - уточнил волонтер.

В то же время пользователи сети поспешили поинтересоваться, что в результате атаки произошло с террористами.

"И разворотила весь курятник. А что там с петухами?", - сказал пользователь Василий Укропов.

"Топтать больше не смогут", - ответил ему Мысягин.

"Птичка не лету пела гимн Украины?" – сказал пользователь Владимир Тарапат.

"Какая хорошая птичка. Дай Бог ей здоровья", - подчеркнула юзер Людмила Янчарук.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/yury.mysyagin)

Кстати, пресс-центр штаба Операции объединенных сил показал, как тренируются украинские артиллеристы. Военные отмечают, что в ходе тренировочных действий украинских артиллеристов, бойцы осваивают новейшие методики и применение артиллерийских навыков.

Одним из приоритетных направлений подготовки артиллерийских подразделений является повышение мастерства и слаженности, а также внедрение современных методов ведения боевых действий. Поэтому в соответствии с решением Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева и с целью повышения эффективности поражения сил противника созданы разведывательно-огневые контуры", - говорится в сообщении.

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