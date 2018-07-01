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"Запорхнула прямо в гніздо": бійці ООС знищили бойовиків з величезної відстані

STYLERLIFE        01.07.2018 - 15:41
Ілюстративне фото: український військовий (facebook.com/ato.news)
Ілюстративне фото: український військовий (facebook.com/ato.news)

Українці знищили опорний пункт сепаратистів

Українські військовослужбовці знищили опорний пункт донецьких сепаратистів з величезної відстані. Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook.

"В зоні відповідальності 53-ї бригади на Сєвєродонецькому напрямку, два дні тому невідомі птурщики з відстані 2200 метрів, з одного пострілу знищили передовий опорник сепаратистів", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/yury.mysyagin)

Мисягін також охарактеризував ситуацію за допомогою військового сленгу.

"Пташка запорхнула прямо а гніздо", - уточнив волонтер.

У той же час користувачі мережі поспішили поцікавитися, що в результаті атаки сталося з терористами.

"І розвернула весь курник. А що там з півнями?", - сказав користувач Василь Укропов.

"Топтати більше не зможуть", - відповів йому Мысягин.

"Пташка не льоту співала гімн України?" – сказав користувач Володимир Тарапат.

"Яка гарна пташка. Дай Бог їй здоров'я", - підкреслила юзер Людмила Янчарук.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/yury.mysyagin)

До речы, прес-центр штабу Операції об'єднаних сил показав, як тренуються українські артилеристи. Військові зазначають, що в ході тренувальних дій українських артилеристів, бійці освоюють новітні методики та застосування артилерійських навичок.

Одним з пріоритетних напрямків підготовки артилерійських підрозділів є підвищення майстерності і злагодженості, а також впровадження сучасних методів ведення бойових дій. Тому згідно з рішенням Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наева та з метою підвищення ефективності знищення сил противника створено розвідувально-вогневі контури", - йдеться в повідомленні.

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Теги: бойцы, Донбасс, ООС, боевики
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