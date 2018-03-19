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В Запорожье перевернулась маршрутка, которая ехала со скоростью 100 км/час

STYLERLIFE        19.03.2018 - 15:53
Фото: ДТП (facebook.com/Виктор Шейко)
Фото: ДТП (facebook.com/Виктор Шейко)

Авария произошла около 13:00

В Запорожье на Днепропетровском шоссе перевернулась маршрутка, которая ехала со скоростью более 100 км/час. Об этом сообщает портал 061.

 

 

Опубліковано Виктором Шейком 19 березень 2018 р.

Видео: ДТП (facebook.com/Виктор Шейко)

Водитель маршрутного такси №49 не справился с управлением и транспортное средство перевернулось.

По предварительной информации, в результате аварии пострадало четыре человека.

Фото: ДТП (facebook.com/Виктор Шейко)

"Страшное ДТП на днепропетровском шоссе. Водитель ехал с очень большой скоростью. Все пассажиры живы, проходят осмотр на месте. Маршрут 49. Свидетели говорят, ехал больше 100 км/ч", - написал Виктор Шейко.

По словам главы профсоюза сотрудников скорой помощи Запорожья Анатолия Сидоренко, на месте происшествия работает три бригады скорой помощи.

Фото: ДТП (facebook.com/Виктор Шейко)

"Есть информация о четверых пострадавших. Серьезных повреждений, по предварительным данным, нет", - отметил Анатолий Сидоренко.

Всего в салоне было 18 человек.

Скриншот поста (facebook.com/Виктор Шейко)

Напомним, под Киевом фура въехала в припаркованные автомобили.

"Неуправляемый грузовик в Вышгороде потрощил три припаркованные машины. Происшествие произошло сегодня утром на улице Шолуденко. По предварительной информации, водитель грузовика (№ AA3529KX) не справился с управлением, авто начало заносить, а потом вообще "заломило". Уже в загнутом состоянии фуру отбросило в припаркованные автомобили и столб. К счастью, обошлось без пострадавших", - сказано в сообщении.

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Теги: ДТП, маршрутка
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