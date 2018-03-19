У Запоріжжі перекинулася маршрутка, яка їхала зі швидкістю 100 км/год

Аварія сталася близько 13:00

У Запоріжжі на Дніпропетровському шосе перекинулася маршрутка, яка їхала зі швидкістю понад 100 км/год. Про це повідомляє портал 061.

Опубліковано Віктором Шейком 19 березень 2018 р.

Відео: ДТП (facebook.com/Виктор Шейко)

Водій маршрутного таксі №49 не впорався з керуванням і транспортний засіб перекинувся.

За попередньою інформацією, в результаті аварії постраждало чотири людини.

Фото: ДТП (facebook.com/Виктор Шейко)

"Страшне ДТП на дніпропетровському шосе. Водій їхав з дуже великою швидкістю. Всі пасажири живі, проходять огляд на місці. Маршрут 49. Свідки кажуть, їхав більше 100 км/год", - написав Віктор Шейко.

За словами голови профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко, на місці події працює три бригади швидкої допомоги.

Фото: ДТП (facebook.com/Виктор Шейко)

"Є інформація про чотирьох постраждалих. Серйозних ушкоджень, за попередніми даними, немає", - зазначив Анатолій Сидоренко.

Всього в салоні було 18 чоловік.

Скріншот поста (facebook.com/Виктор Шейко)

Нагадаємо, під Києвом фура в'їхала в припарковані автомобілі.

"Некерований вантажівка у Вишгороді потрощил три припарковані машини. Пригода сталася сьогодні вранці на вулиці Шолуденка. За попередньою інформацією, водій вантажівки (№ AA3529KX) не впорався з керуванням, авто почало заносити, а потім взагалі "заломило". Вже в загнутом стані фуру відкинуло на припарковані автомобілі і стовп. На щастя, обійшлося без постраждалих", - сказано в повідомленні.