В Запорожье в пьяного водителя без документов врезалось другое авто

Нетрезвый мужчина оказался невиновен в аварии

В центре Запорожья произошло курьезное ДТП с участие пьяного водителя без прав. Однако он оказался не виновным в аварии. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Фото: ДТП (facebook.com/zaporizhiapolice)

Патрульные получили сообщение о том, что на улице Победы произошло ДТП. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили двух водителей автомобилей ГАЗ-31105 "Волга" и Toyota.

"Патрульные установили, что водитель ГАЗ-31105, нарушая правила дорожного движения, совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry в котором находился водитель в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе никаких документов на право управления или право собственности на автомобиль", – сказано в сообщении.

Фото: ДТП (facebook.com/zaporizhiapolice)

На водителей были составлены протоколы об административном нарушении. Травмы в результате аварии никто не получил.

Скриншот поста (facebook.com/zaporizhiapolice)

Ранее в Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП, убегая от "копов".

"В результате столкновения двое патрульных полицейских получают травмы, у одного из них сотрясение головного мозга. Все это время на заднем сиденье ВАЗ сидела жена водителя ВАЗ с трехлетним внуком", - добавили в сообществе.

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