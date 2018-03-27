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У Запоріжжі в п'яного водія без документів врізалося інше авто

STYLERLIFE        27.03.2018 - 22:03
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Нетверезий чоловік виявився невинний в аварії

У центрі Запоріжжя сталося курйозне ДТП за участю п'яного водія без прав. Однак він виявився не винним в аварії. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Фото: ДТП (facebook.com/zaporizhiapolice)

Патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Перемоги сталося ДТП. Прибувши на місце події, поліцейські виявили двох водіїв автомобілів ГАЗ-31105 "Волга" і Toyota.

"Патрульні встановили, що водій ГАЗ-31105, порушуючи правила дорожнього руху, скоїв зіткнення з автомобілем Toyota Camry в якому знаходився водій в стані алкогольного сп'яніння і не мав при собі жодних документів на право керування або право власності на автомобіль", - сказано в повідомленні.

Фото: ДТП (facebook.com/zaporizhiapolice)

На водіїв були складені протоколи про адміністративне порушення. Травми в результаті аварії ніхто не отримав.

Скріншот поста (facebook.com/zaporizhiapolice)

Раніше в Харкові п'яний водій влаштував масштабне ДТП, втікаючи від "копів".

"В результаті зіткнення двоє патрульних поліцейських отримують травми, в одного з них струс головного мозку. Весь цей час на задньому сидінні ВАЗ сиділа дружина водія ВАЗ з трирічним онуком", - додали в співтоваристві.

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Теги: ДТП, авария
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