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В Запорожье водитель маршрутки унизил украинского бойца (видео)

STYLERLIFE        06.06.2018 - 11:45
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Военному отказали в льготном проезде

В Запорожье водитель маршрутки №75 отказал украинского бойцу в льготном проезде, на который тот имеет право, а после его унизил. Соответствующее видео было опубликовано YouTube.

На кадрах видеоролика можно расслышать перепалку водителя с бойцом. При этом водитель начал говорить о том, что "в 43-45-м годах страну уже освободили, а вы за четыре года не можете два города ср*ных освободить".

Видео: Водитель маршрутки оскорбил бойца (youtube.com/Портал Акцент)

Военный спокойно реагировал на ситуацию и согласился выйти из салона маршрутки на первой же остановке.

Напомним, киевлян возмутил наглый водитель маршрутки.

В Киеве водитель маршрутки № 239 (17), которая курсирует от ст. м. "Шулявская" до ст. м. "Лыбидская", подрезал велосипедиста и обматерил его.

"Всех пассажиров удивила наглость водителя, который подрезал велосипедиста, а когда последний сделал замечание, то водитель еще и обматерил того на всю маршрутку! И я не говорю про его манеру общения с пассажирами. Просто нахал и грубиян!" ― написала она.

История подорожания проезда в общественном транспорте

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Теги: маршрутка, водитель
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