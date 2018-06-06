У Запоріжжі водій маршрутки принизив українського бійця (відео)

Військовому відмовили у пільговому проїзді

У Запоріжжі водій маршрутки №75 відмовив українського бійцеві в пільговому проїзді, на який той має право, а після його принизив. Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

На кадрах відео можна розчути перепалку водія з бійцем. При цьому водій почав говорити про те, що "в 43-45-му роках країну вже звільнили, а ви за чотири роки не можете два міста ср*них звільнити".

Відео: Водій маршрутки образив бійця (youtube.com/Портал Акцент)

Військовий спокійно реагував на ситуацію і погодився вийти з салону маршрутки на першій же зупинці.

Нагадаємо, киян обурив нахабний водій маршрутки.

У Києві водій маршрутки № 239 (17), яка курсує від ст. м "Шулявська" до ст. м "Либідська", підрізав велосипедиста та обматюкав його.

"Всіх пасажирів здивувала нахабство водія, який підрізав велосипедиста, а коли останній зробив зауваження, то водій ще й облаяв того на всю маршрутку! І я не кажу про його манеру спілкування з пасажирами. Просто нахаба і грубіян!" ― написала вона.

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