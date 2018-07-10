В Запорожье женщина гуляла с ребенком под кайфом (видео)

Фото: facebook.com/DayPi

Женщину в неадекватном состоянии заметили жители города

В Запорожье жители города заподозрили женщину в употреблении наркотиков. Об этом сообщает Магнолия-ТВ.

Пользователи сети распространили видео, на котором видно женщину, которой приписали употребление наркотических веществ, с ребенком. Люди заметили ее через окно помещения, в котором находились.

Видео: Женщина "под метадоном" (youtube,com/СайтZаБор)

На видео видно, что женщина вела себя очень неадекватно: смеялась сама с собой, разговаривала, приседала, вставала, что-то резко выкрикивала и даже стоя спала. Все это время к ней подбегал маленький мальчик лет пяти, который, вероятно, является ее сыном. Он то подходил, то отходил подальше от женщины, явно не зная, что делать.

Видео: Женщина "под метадоном" (youtube,com/СайтZаБор)

Напомним, в Украине хотят ужесточить наказание за педофилию: увеличение срока тюремного заключения, а также химическую кастрацию.

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