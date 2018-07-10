У Запоріжжі жінка гуляла з дитиною під кайфом (відео)

Жінку в неадекватному стані помітили мешканці міста
В Запоріжжі жителі міста запідозрили жінку у вживанні наркотиків. Про це повідомляє Магнолія-ТВ.
Користувачі мережі поширили відео, на якому видно жінку, якій приписали вживання наркотичних речовин, з дитиною. Люди помітили її через вікно приміщення, в якому знаходилися.
Відео: Жінка "під метадоном" (youtube,com/СайтZаБор)
На відео видно, що жінка вела себе дуже неадекватно: сміялася сама з собою розмовляла, присідала, вставала, щось різко вигукувала і навіть стоячи спала. Весь цей час до неї підбігав маленький хлопчик років п'яти, який, ймовірно, є її сином. Він то підходив, то відходив подалі від жінки, явно не знаючи, що робити.
Відео: Жінка "під метадоном" (youtube,com/СайтZаБор)
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