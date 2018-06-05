Запорожские подростки залезли на электрическую 80-метровую вышку (экстремальное видео 18+)

В сети появилось видео с подростками

Запорожские подростки залезли на опору линии электропередач на территории Национального заповедника "Хортица". Высота ЛЭП составляет около 80 метров. Видео экстремального поступка руферы опубликовали в YouTube.

Подростки залезли на вышку по установленной на ней лестнице. Судя по кадрам из видео, никаких ограждений вокруг опоры линии элекропередач нет.

На видео присутствует нецензурная лексика и неприличные жесты.

"Вообще тут очень красиво. Помимо того, что мы умрем сегодня", - говорит один из участников перед тем, как они начали лезть на вышку.

Видео: Подростки залезли на электрическую вышку (YouTube/ИЛЬЯ КОРОЛЕВ)

Во время опрометчивого поступка никто из подростков не пострадал.

Кстати, в Киеве подростки устроили дискотеку на козырьке балкона.

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