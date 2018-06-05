Запорізькі підлітки залізли на електричну 80-метрову вишку (екстремальне відео 18+)

У мережі з'явилося відео з підлітками
Запорізькі підлітки залізли на опору лінії електропередач на території Національного заповідника "Хортиця". Висота ЛЕП складає близько 80 метрів. Відео екстремального вчинку руфери опублікували в YouTube.
Підлітки залізли на вежу по встановлених на ній сходах. Судячи з кадрів з відео, ніяких огорож навколо опори лінії элекропередач немає.
На відео присутня нецензурна лексика та непристойні жести.
"Взагалі тут дуже красиво. Крім того, що ми помремо сьогодні", - говорить один з учасників перед тим, як вони почали лізти на вишку.
Відео: Підлітки залізли на електричну вишку (YouTube/ІЛЛЯ КОРОЛЬОВ)
Під час необачного вчинку ніхто з підлітків не постраждав.
До речі, у Києві підлітки влаштували дискотеку на козирку балкона.
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