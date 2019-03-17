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По Запорожью девушка гуляла "в костюме Евы" (видео 18+)

STYLERЖизнь    17.03.2019 - 12:27
По Запорожью девушка гуляла "в костюме Евы" (видео 18+)
В Запорожье гуляла абсолютно голая девушка (фото: pixabay.com/Yevhen1971)

В Запорожье гуляла абсолютно голая девушка при невысокой температуре

В Запорожье гуляла абсолютно голая девушка, при этом уровень тепла едва превышал отметку +10 градусов. Прошло всего несколько дней после того, как по Запорожью гуляла абсолютно голая девушка, как точно такой же инцидент произошел на Малом рынке.

Уже другая горожанка решила прогуляться среди бела дня без одежды и обуви. При этом на улице было всего около 10 градусов тепла. Девушка не обращала внимание на прохожих и не реагировала на замечания.

О причинах такого поступка не сообщается.

В Запорожье гуляла абсолютно голая девушка (видео: youtube.com/it`s zp)

Напомним, что во Львове орудует сексуальный маньяк. Ночью 5 марта неизвестный мужчина в бежевом пальто напал на 20-летнюю девушку на улице Пулюя. Отмечается, что злоумышленник находится в розыске. Когда потерпевшая дала описание преступника правоохранителям, оказалось, что на него уже поступали жалобы от других людей.

Также мы писали о том, что в тот же день в одном из сел 14-летний подросток изнасиловал шестикласника и снял все издевательства на камеру телефона. 

Ранее мы сообщали, что в Киеве возле метро обнаружили труп голой женщины.  Также опубликованы фотографии и видео с меcта происшествия. Полицейские и следователи оперативники выясняют причины и детали трагедии.

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