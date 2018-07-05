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"Защищает родной дом": в сети восхитились пением украинской военной на Донбассе (видео)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 09:18
Фото: OSCE/Mariia Aleksevych
Фото: OSCE/Mariia Aleksevych

21-летняя девушка исполнила Гимн Украины

Девушка, которая защищает Украину от оккупантов на Донбассе, восхитила сеть своим пением. Соответствующее видео опубликовал пользователь под ником Вася Барабаненко в соцсети Twitter.

Военнослужащая, которая обороняет украинские границы на позициях неподалеку от Марьинки,  исполнила необычную версию Гимна Украины.

"Софии 21 год. Она коренная дончанка. Защищает родной дом на передовых позициях у Марьинки. София любит петь. Украинский гимн в ее исполнении получил джазовые мотивы", - отметили в сети.

Видео: София (twitter.com/baraban040867)

Ролик прокомментировали пользователи сети:

"Красавица".

"И мужественная, и красивая, да еще и талантливая. Очень хорошее исполнение".

"Умничка, респект".

Скриншот поста (twitter.com/baraban040867)

Скриншот комментариев (twitter.com/baraban040867)

Ранее сообщалось, что в школе на Донбассе работает пособница террористов.

В школе Станично-Луганского района Луганской области работает учителем женщина, которая была одним из организаторов сепаратистского "референдума", проведенного "ЛНР" в 2014 году.

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Теги: ВСУ, война на Донбассе, Марьинка
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