"Защищает родной дом": в сети восхитились пением украинской военной на Донбассе (видео)

21-летняя девушка исполнила Гимн Украины
Девушка, которая защищает Украину от оккупантов на Донбассе, восхитила сеть своим пением. Соответствующее видео опубликовал пользователь под ником Вася Барабаненко в соцсети Twitter.
Военнослужащая, которая обороняет украинские границы на позициях неподалеку от Марьинки, исполнила необычную версию Гимна Украины.
"Софии 21 год. Она коренная дончанка. Защищает родной дом на передовых позициях у Марьинки. София любит петь. Украинский гимн в ее исполнении получил джазовые мотивы", - отметили в сети.
Софії 21 рік. Вона корінна донеччанка. Боронить рідний дім на передових позиціях біля Мар'їнки.— Вася Барабаненко (@baraban040867) 3 июля 2018 г.
Софія любить співати. Український Славень у її виконанні набув джазових мотивів. pic.twitter.com/HcIssLnXXM
Видео: София (twitter.com/baraban040867)
Ролик прокомментировали пользователи сети:
"Красавица".
"И мужественная, и красивая, да еще и талантливая. Очень хорошее исполнение".
"Умничка, респект".
Скриншот поста (twitter.com/baraban040867)
Скриншот комментариев (twitter.com/baraban040867)
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