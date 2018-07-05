"Захищає рідний дім": в мережі захопилися співом української військової на Донбасі (відео)

21-річна дівчина виконала Гімн України
Дівчина, яка захищає Україну від окупантів на Донбасі, захопила мережу своїм співом. Відповідне відео опублікував користувач під ніком Вася Барабаненко в соцмережі Twitter.
Військовослужбовець, яка обороняє українські кордони на позиціях неподалік від Мар'їнки, виконала незвичайну версію Гімну України.
"Софії 21 рік. Вона корінна донеччанка. Захищає рідний дім на передових позиціях у Мар'їнки. Софія любить співати. Український гімн у її виконанні отримав джазові мотиви", - зазначили в мережі.
Софії 21 рік. Вона корінна донеччанка. Боронити рідний дім на передових позиціях біля Мар'їнки.— Вася Барабаненко (@baraban040867) 3 липня 2018 р.
Софія любити співати. Український Славень у її виконанні набув джазових мотивів. pic.twitter.com/HcIssLnXXM
Відео: Софія (twitter.com/baraban040867)
Ролик прокоментували користувачі мережі:
"Красуня".
"І мужня, і красива, та ще й талановита. Дуже гарне виконання".
"Розумничка, респект".
Скріншот поста (twitter.com/baraban040867)
Скріншот коментарів (twitter.com/baraban040867)
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