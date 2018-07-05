"Захищає рідний дім": в мережі захопилися співом української військової на Донбасі (відео)

21-річна дівчина виконала Гімн України

Дівчина, яка захищає Україну від окупантів на Донбасі, захопила мережу своїм співом. Відповідне відео опублікував користувач під ніком Вася Барабаненко в соцмережі Twitter.

Військовослужбовець, яка обороняє українські кордони на позиціях неподалік від Мар'їнки, виконала незвичайну версію Гімну України.

"Софії 21 рік. Вона корінна донеччанка. Захищає рідний дім на передових позиціях у Мар'їнки. Софія любить співати. Український гімн у її виконанні отримав джазові мотиви", - зазначили в мережі.

Софії 21 рік. Вона корінна донеччанка. Боронити рідний дім на передових позиціях біля Мар'їнки.

Софія любити співати. Український Славень у її виконанні набув джазових мотивів. pic.twitter.com/HcIssLnXXM — Вася Барабаненко (@baraban040867) 3 липня 2018 р.

Відео: Софія (twitter.com/baraban040867)

Ролик прокоментували користувачі мережі:

"Красуня".

"І мужня, і красива, та ще й талановита. Дуже гарне виконання".

"Розумничка, респект".

Скріншот поста (twitter.com/baraban040867)

Скріншот коментарів (twitter.com/baraban040867)

Раніше повідомлялося, що у школі на Донбасі працює пособниця терористів.

В школі Станично-Луганського району Луганської області працює вчителем жінка, яка була одним з організаторів сепаратистського "референдуму", проведеного "ЛНР" в 2014 році.

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