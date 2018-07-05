Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.5
Межбанк BID 26.48
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.98
Межбанк BID 30.96
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.5
Межбанк BID 26.48
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.98
Межбанк BID 30.96
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Захищає рідний дім": в мережі захопилися співом української військової на Донбасі (відео)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 09:18
Фото: OSCE/Mariia Aleksevych
Фото: OSCE/Mariia Aleksevych

21-річна дівчина виконала Гімн України

Дівчина, яка захищає Україну від окупантів на Донбасі, захопила мережу своїм співом. Відповідне відео опублікував користувач під ніком Вася Барабаненко в соцмережі Twitter.

Військовослужбовець, яка обороняє українські кордони на позиціях неподалік від Мар'їнки, виконала незвичайну версію Гімну України.

"Софії 21 рік. Вона корінна донеччанка. Захищає рідний дім на передових позиціях у Мар'їнки. Софія любить співати. Український гімн у її виконанні отримав джазові мотиви", - зазначили в мережі.

Відео: Софія (twitter.com/baraban040867)

Ролик прокоментували користувачі мережі:

"Красуня".

"І мужня, і красива, та ще й талановита. Дуже гарне виконання".

"Розумничка, респект".

Скріншот поста (twitter.com/baraban040867)

Скріншот коментарів (twitter.com/baraban040867)

Раніше повідомлялося, що у школі на Донбасі працює пособниця терористів.

В школі Станично-Луганського району Луганської області працює вчителем жінка, яка була одним з організаторів сепаратистського "референдуму", проведеного "ЛНР" в 2014 році.

Герої, загиблі в червні 2018 (відео: РБК-Україна)

"Професіоналізм і злагодженість": в мережі показали вражаюче тренування українських танкістів (фото) Залишилася вагітна дружина: в мережі розповіли про загиблого 22-річному морпіха
Теги: ВСУ, война на Донбассе, Марьинка
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся