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"Защищал себя и журналистов": АТОшник рассказал о стрельбе в Обухове

STYLERLIFE        04.06.2018 - 12:54
Фото: facebook.com zik
Фото: facebook.com zik

По его словам, это была вынужденная защита

Бывшего бойца АТО Павла с позывным "Аскольд" собираются судить за перестрелку в Обухове. О том, что произошло, написал журналист Роман Синицын на своей странице в Facebook.

Фото: Павел (facebook.com/romabra)

"А вот очень интересный кейс про "правоохранительную систему" и право граждан на защиту. Пашу "Аскольда" знаю давно. Паша правильный. И Паша яростно воевал в 14-16-ом", - написал он.

"Паша в Обухове защищал себя и журналистов от титушни". В том числе при помощи оружия, личного боевого наградного пистолета", - добавил он.

Видео: Бывший боец АТО Павел (youtube.com/Павлов Павло)

Инцидент произошел 3 мая на остановке общественного транспорта. Между перевозчиками возник конфликт, который закончился перестрелкой. Чтобы успокоить дебоширов, военный выстрелил вверх из наградного оружия.

"Защищал себя и журналистов от титушек. Теперь точно убедился – таким, как я, искателям справедливости советую сначала найти профессиональных адвокатов", - объясняет Павел.

Скриншот поста (facebook.com/romabra)

Напомним, как в Житомире полицейские задержали бойца, который пришел повидаться с сослуживцами.

По словам бойца, к нему подошли "копы" и спросили, зачем он снимает парад на камеру телефона. Не представляясь, они потребовали военного предъявить документы.

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Теги: стрельба, Боец
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