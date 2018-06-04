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"Захищав себе і журналістів": АТОшник розповів про стрілянину в Обухові

STYLERLIFE        04.06.2018 - 12:54
Фото: facebook.com zik
Фото: facebook.com zik

За його словами, це був вимушена захист

Колишнього бійця АТО Павла з позивним "Аскольд" збираються судити за перестрілку в Обухові. Про те, що сталося, написав журналіст Роман Синіцин на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Павло (facebook.com/romabra)

"А ось дуже цікавий кейс про "систему" та право громадян на захист. Пашу "Аскольда" знаю давно. Паша вірний. І Паша люто воював в 14-16-го", - написав він.

"Паша в Обухові захищав себе та журналістів від титушни". У тому числі за допомогою зброї, особистого бойового нагородного пістолета", - додав він.

Відео: Колишній боєць АТО Павло (youtube.com/Павлов Павло)

Інцидент стався 3 травня на зупинці громадського транспорту. Між перевізниками виник конфлікт, який закінчився перестрілкою. Щоб заспокоїти бешкетників, військовий вистрілив вгору з нагородної зброї.

"Захищав себе та журналістів від титушек. Тепер точно переконався – таким, як я, шукачам справедливості раджу спочатку знайти професійних адвокатів", - пояснює Павло.

Скріншот поста (facebook.com/romabra)

Нагадаємо, в Житомирі поліцейські затримали бійця, який прийшов побачитись із товаришами по службі.

За словами бійця, до нього підійшли "копи" і запитали, навіщо він знімає парад на камеру телефону. Не представляючись, вони зажадали військового пред'явити документи.

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Теги: стрельба, Боец
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