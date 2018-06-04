"Заставили так говорить": жена захваченного в плен бойца рассказала, почему он стал защищать боевиков

Женщина уверена, что что ее мужа похитили боевики

Жена бойца Юрия Евтушка, который на брифинге, устроенном контролируемыми боевиками "ЛНР" СМИ заявил, что на Донбассе нет российских войск, считает, что его заставила это говорить. Также Виктория Гордиенко не верит, что ее муж мог дезертировать и перейти на сторону врага. Об этом она рассказала в комментарии изданию OBOZREVATEL.

"Его заставили так говорить. Я смотрела видео с пресс-конференции, звонила на номер, который озвучивали на видео. Я спросила, как мой муж, потому что очень переживаю. Я попросила дать мне поговорить с ним. На это мне ответили: позже. Я спросила: почему? Она не ответила и бросила трубку. Я пыталась звонить еще, но они больше не отвечали", - говорит обеспокоенная женщина.

Виктория уверена, что что ее мужа похитили боевики. По ее словам, об этом может свидетельствовать тот факт, что террористы не дают возможность Юрию позвонить близким.

"Если бы они были там по собственной воле, как нам говорят, то почему ему не дают говорить с родственниками? Я не верю. Считаю, что моего мужа похитили. Он шел на пост дежурить. Впоследствии его собратья нашли телефон Юры. Последний раз он выходил на связь 25 мая. Хотя до этого мы постоянно общались. Я не верю, что мой муж пошел туда сам. Он бы не бросил семью!" - подытожила жена бойца

Фото: Юрий Евтушок и его жена (facebook.com/Вікторія Гордієнко)

В свою очередь, представители 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ опубликовали заявление по поводу выступления украинских бойцов на брифинге, устроенном контролируемыми боевиками "ЛНР" СМИ.

"26 мая двое наших военнослужащих во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника. На протяжении недели ничего не было известно о судьбе наших военнослужащих. Этот период был использован для бешеного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. Как результат было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих. Пока они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы – и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды", − говорится в тексте.

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