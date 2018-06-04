"Змусили так говорити": дружина захопленого в полон бійця розповіла, чому він став захищати бойовиків

Жінка впевнена, що її чоловіка викрали бойовики

Дружина бійця Юрія Євтушка, який на брифінгу, влаштованому контрольованими бойовиками "ЛНР" ЗМІ заявив, що на Донбасі немає російських військ, вважає, що його змусило це говорити. Також Вікторія Гордієнко не вірить, що її чоловік міг дезертирувати і перейти на бік ворога. Про це вона розповіла в коментарі виданню OBOZREVATEL.

"Його змусили так говорити. Я дивилася відео з прес-конференції, телефонувала на номер, який озвучували на відео. Я запитала, як мій чоловік, бо дуже переживаю. Я попросила дати мені поговорити з ним. На це мені відповіли: пізніше. Я запитала: чому? Вона не відповіла і кинула трубку. Я намагалася телефонувати ще, але вони більше не відповідали", - говорить стурбована жінка.

Вікторія впевнена, що її чоловіка викрали бойовики. За її словами, про це може свідчити той факт, що терористи не дають можливість Юрію зателефонувати близьким.

"Якщо б вони були там з власної волі, як нам кажуть, то чому йому не дають говорити з родичами? Я не вірю. Вважаю, що мого чоловіка викрали. Він йшов на посаду чергувати. Згодом його побратими знайшли телефон Юри. Останній раз він виходив на зв'язок 25 травня. Хоча до цього ми постійно спілкувалися. Я не вірю, що мій чоловік пішов туди сам. Він би не кинув сім'ю!" - підсумувала дружина бійця

Фото: Юрій Євтушок і його дружина (facebook.com/Вікторія Гордієнко)

У свою чергу, представники 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ опублікували заяву з приводу виступу українських бійців на брифінгу, влаштованому контрольованими бойовиками "ЛНР" ЗМІ.

"26 травня двоє наших військовослужбовців під час їх висунення до передового спостережного посту були підло захоплені диверсійно-розвідувальною групою противника. Протягом тижня нічого не було відомо про долю наших військовослужбовців. Цей період був використаний для скаженого психологічного тиску, а, можливо, і фізичного, на наших бійців. Як результат було зроблено кілька відеороликів за участю цих військовослужбовців. Поки вони, згідно з інформацією, яку оприлюднили ЗМІ однією з псевдореспублик, живі – і це найважливіше, проте знаходяться у ворожому полоні. І безсовісно використовуються окупантом для створення проросійської пропаганди", − йдеться в тексті.

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