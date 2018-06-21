Завершение декоммунизации в Украине: Вятрович раскрыл детали

Историк прокомментировал переименование двух областей

Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской - в Кропивницкую.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал завершающий этап декоммунизации. Он высказался о мотивах переименования и шансах изменить названия областей путем внесения изменений в Конституцию. Об этом он рассказал изданию "Апостроф".

"Аргумент, что сейчас есть дела, которые важнее переименований, и не стоит на это тратиться, постоянно использовали при попытках остановить декоммунизацию", - отметил Вятрович.

"Однако остается непонятным, о каких тратах средств идет речь. Никто не называл никаких цифр насчет каких-то особых средств, потраченных на переименование 987 населенных пунктов и 52 тысяч улиц", - заявил он.

Переименование Днепропетровской и Кировоградской областей, по его словам, является завершающим этапом декоммунизации.

"Оно попадает под действие законов о декоммунизации, но несколько затянулось, так как требует иной процедуры - изменений в действующую Конституцию, поскольку там упомянуты и Днепропетровская, и Кировоградская области. Депутаты наконец взялись за реализацию этой процедуры", - рассказал Вятрович.

После того, как было собрано необходимое количество подписей, 20 июня проект постановления рассматривался на комитете по вопросам местного самоуправления. После этого его подадут в Конституционный суд, а позднее парламент будет голосовать за принятие переименования. Для этого проекту необходимо набрать конституционное большинство - более 300 голосов.

"Судя по тому, как спокойно, абсолютным большинством эти переименования поддержали в комитете, я думаю, что конституционное большинство голосов может быть набрано. Единственное, чего может не хватить, это дисциплины депутатов - чтобы они присутствовали на рабочем месте, когда будет голосование за эти изменения. Надеемся на профессионализм спикера, который, очевидно, будет понимать, когда следует провести голосование, чтобы было достаточное количество народных депутатов в зале", - сказал Вятрович.

Он также объяснил, почему Днепропетровская область будет называться Сичеславской, а не Днепровской.

"Ряд общественных инициатив предложили переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Мы решили их поддержать, учитывая то, что это возвращение к одной из самых известных страниц украинской истории - истории сечей, Запорожской Сечи", - отметил директор УИНП.

"Мы знаем, что на территории нынешней Днепропетровской области было пять из восьми сечей украинского казачества. Соответственно, этим объясняется, почему именно эту область мы переименовываем в Сичеславскую. Кроме того, название "Сичеслав" неофициально использовалось для нынешнего города Днепра в годы украинской революции в 1917-1921 годах. Также элемент герба нынешней Днепропетровской области - казачество, что также апеллирует к казацкой истории. Мы считаем, что название "Сичеславская область" подчеркнет историческую судьбу этого региона", - отметил Вятрович.

"Никакого диссонанса между названием области и областного центра не будет, поскольку у нас уже есть прецеденты: центром Волынской области является Луцк, а центром Закарпатской – Ужгород", - добавил он.

"Больше никакие области под декоммунизацию не подпадают, и у нас остается переименование Кировоградского района, постановление о котором уже давно прошло комитет, но где-то "потерялось", и в свое время не было поставлено на голосование в парламенте. Также еще есть переименование девяти сел, названия которых неочевидно содержали коммунистическую символику, но это обнаружили в документах и предложили для переименования. Надеемся, это тоже вскоре будет сделано. Тогда можно будет сказать, что декоммунизация в контексте переименования завершена на все 100%", - сообщил Вятрович.

Напомним, комитет госстроительства поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.

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