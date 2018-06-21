Завершення декомунізації в Україні: В'ятрович розкрив деталі

Історик прокоментував перейменування двох областей

Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав перейменування Дніпропетровської області в Січеславську, а Кіровоградської - у Кропивницьку.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович прокоментував завершальний етап декомунізації. Він висловився щодо мотивів перейменування та шансів змінити назви областей шляхом внесення змін до Конституції. Про це він розповів виданню "Апостроф".

"Аргумент, що зараз є справи, які важливіші перейменувань, і не варто на це витрачатися, постійно використовували при спробах зупинити декомунізацію", - зазначив В'ятрович.

"Проте залишається незрозумілим, про які витрати коштів йде мова. Ніхто не називав ніяких цифр щодо якихось особливих коштів, витрачених на перейменування 987 населених пунктів і 52 тисяч вулиць", - заявив він.

Перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей, за його словами, є завершальним етапом декомунізації.

"Воно потрапляє під дію законів про декомунізацію, але дещо затягнувся, так як вимагає іншої процедури - змін в чинну Конституцію, оскільки там згадано і Дніпропетровська і Кіровоградська області. Депутати нарешті взялися за реалізацію цієї процедури", - розповів В'ятрович.

Після того, як було зібрано необхідну кількість підписів, 20 червня проект постанови розглядався на комітеті з питань місцевого самоврядування. Після цього його подадуть до Конституційного суду, а пізніше парламент буде голосувати за прийняття перейменування. Для цього проекту необхідно набрати конституційну більшість - більше 300 голосів.

"Судячи з того, як спокійно, абсолютною більшістю ці перейменування підтримали в комітеті, я думаю, що конституційна більшість голосів може бути набрана. Єдине, чого може не вистачити, це дисципліни депутатів, щоб вони були присутні на робочому місці, коли буде голосування за ці зміни. Сподіваємося на професіоналізм спікера, який, очевидно, буде розуміти, коли варто провести голосування, щоб була достатня кількість народних депутатів у залі", - сказав В'ятрович.

Він також пояснив, чому Дніпропетровська область буде називатися Січеславською, а не Дніпровською.

"Ряд громадських ініціатив запропонували перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську. Ми вирішили їх підтримати, враховуючи те, що це повернення до однієї з найбільш відомих сторінок української історії - історії січей, Запорізької Січі", - зазначив директор УІНП.

"Ми знаємо, що на території нинішньої Дніпропетровської області було п'ять з восьми січей українського козацтва. Відповідно, цим пояснюється, чому саме цю область ми перейменовуємо в Січеславську. Крім того, назва "Січеслав" неофіційно використовувалося для нинішнього міста Дніпра в роки української революції 1917-1921 роках. Також елемент герба нинішньої Дніпропетровської області - козацтво, що також апелює до козацької історії. Ми вважаємо, що назва "Січеславська область" підкреслить історичну долю цього регіону", - зазначив В'ятрович.

"Ніякого дисонансу між назвою області та обласного центру не буде, оскільки у нас вже є прецеденти: центром Волинської області є Луцьк, а центром Закарпатської – Ужгород", - додав він.

"Більше ніякі області під декомунізацію не підпадають, і у нас залишається перейменування Кіровоградського району, постанова про який вже давно пройшла комітет, але десь "загубилася", і у свій час не було поставлено на голосування в парламенті. Також ще є перейменування дев'яти сіл, назви яких неочевидно містили комуністичну символіку, але це виявили у документах і запропонували для перейменування. Сподіваємося, це теж незабаром буде зроблено. Тоді можна буде сказати, що декомунізація в контексті перейменування завершена на всі 100%", - повідомив В'ятрович.

Нагадаємо, комітет держбудівництва підтримав перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

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