Не зазорно: премьер-министр Нидерландов удивил неожиданной "сменой профессии" (видео)

В сети появилось видео, на котором видно, как политик без стеснения убирает за собой

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вошел в здание парламента с чашкой кофе в руках. Проходя через турникет политик пролил кофе. Не растерявшись, политик взял швабру и убрал за собой. Соответствующее видео появилось на страничке twitter-аккаунта голландского посла в Турции Кис ван Бека.

Пользователей сети удивило, что премьер-министр Нидерландов не прошел мимо, а попросил у обслуживающего персонала швабру и самостоятельно справился с кофейным пятном.

Посмотреть на "диковинку" пришли уборщицы, которые поддержали поступок Марка Рютте аплодисментами.

Dutch Prime Minister Mark Rutte dropped his coffee cup today in Parliament, then cleaned up the mess himself under loud cheers of the Parliament's cleaners. pic.twitter.com/hHhcP24YHQ — Cees Van Beek ‏ (@ceesvanbeek) 4 июня 2018 г.

Видео: twitter.com/ceesvanbeek

Безусловно, пользователи сети предположили, что Рютте решил в такой экстравагантный способ "пропиариться". На что Кис ван Бек возразил: "Он действительно хороший и скромный вне зависимости от того, что он – политик. Я несколько раз видел, как он просто ездил на велосипеде по Гааге".

Напомним, российская актриса Лия Ахеджакова призвала поддержать политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Мне кажется, что все должны подавать свой голос в том качестве, в каком сможет, потому что сегодня Сенцов, а завтра любой из нас. Друзья мои, надо кричать в силу своих возможностей", - сказала Ахеджакова.

Свободу Олегу Сенцову!

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