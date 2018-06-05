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Не соромно: прем'єр-міністр Нідерландів здивував несподіваною "зміною професії" (відео)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 17:31
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (фото: government.nl2)
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (фото: government.nl2)

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як політик без сорому прибирає за собою

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте увійшов в будівлю парламенту з чашкою кави в руках. Проходячи через турнікет політик пролив каву. Не розгубившись, політик взяв швабру і прибрав за собою. Відповідне відео з'явилося на сторінці twitter-акаунта голландського посла в Туреччині Кіс ван Бека.

Користувачів мережі здивувало, що прем'єр-міністр Нідерландів не пройшов повз, а попросив у обслуговуючого персоналу швабру і самостійно впорався з кавовою плямою.

Подивитися на "дивину" прийшли прибиральниці, які підтримали вчинок Марка Рютте оплесками.

Відео: twitter.com/ceesvanbeek

Безумовно, користувачі мережі припустили, що Рютте вирішив у такий екстравагантний спосіб "пропіаритися". На що Кіс ван Бек заперечив: "Він дійсно добрий і скромний незалежно від того, що він – політик. Я кілька разів бачив, як він просто їздив на велосипеді по Гаазі".

Нагадаємо, російська актриса Лія Ахеджакова закликала підтримати політв'язня українського режисера Олега Сенцова.

"Мені здається, що всі повинні подавати свій голос в тій якості, в якому зможе, тому що сьогодні Сенцов, а завтра кожен з нас. Друзі мої, треба кричати в силу своїх можливостей", - сказала Ахеджакова.

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Теги: политик, кофе
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