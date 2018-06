Не соромно: прем'єр-міністр Нідерландів здивував несподіваною "зміною професії" (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як політик без сорому прибирає за собою

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте увійшов в будівлю парламенту з чашкою кави в руках. Проходячи через турнікет політик пролив каву. Не розгубившись, політик взяв швабру і прибрав за собою. Відповідне відео з'явилося на сторінці twitter-акаунта голландського посла в Туреччині Кіс ван Бека.

Користувачів мережі здивувало, що прем'єр-міністр Нідерландів не пройшов повз, а попросив у обслуговуючого персоналу швабру і самостійно впорався з кавовою плямою.

Подивитися на "дивину" прийшли прибиральниці, які підтримали вчинок Марка Рютте оплесками.

