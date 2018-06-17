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"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову

STYLERLIFE        17.06.2018 - 11:52
Фото: Олег Сенцов (twitter.com/Ranok_ICTV)
Фото: Олег Сенцов (twitter.com/Ranok_ICTV)

За время голодания украинец сильно похудел

Российский кинорежиссер Аскольд Куров рассказал о здоровье украинского коллеги Олега Сенцова после того, как ему удалось прорваться к нему в колонию. Об этом сообщает "Новое время".

"С ним пока все нормально, однако он похудел. Не взирая на трудности, режиссер хорошо держится, передвигается сам, выглядит достаточно бодрым и в хорошем настроении. Сенцов добровольно получает поддерживающую терапию – укол глюкозы и каких-то витаминов раз в два дня", - сказал он.

Более того, по словам Курова, Сенцов пожаловался на холод в камере, в которой на тот момент было +16 градусов. Встреча режиссера с узником Кремля состоялась 4 июня, на 22-й день голодовки украинца.

"Ему выделили дополнительный обогреватель и перевели в отдельную камеру. Так делают со всеми заключенными, которые объявляют голодовку", - подчеркнул он.

Кстати, уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову в России не пустили к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову из-за нарушения договоренности. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщает "Интерфакс-Урал".

"Согласно договоренности президентов, два уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, которые находятся под стражей: я в Украине, она - здесь. В нарушении нашей договоренности Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", - сказала Москалькова.

Москалькова также заявила, что Денисова звонила ей с требованием пустить ее к Сенцову.

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)

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Теги: кремль, Олег Сенцов, режиссер, политзаключенный
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