"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова

За час голодування українець сильно схуд

Російський кінорежисер Аскольд Куров розповів про здоров'я українського колеги Олега Сенцова після того, як йому вдалося прорватися до нього в колонію. Про це повідомляє "Новий час".

"З ним поки все нормально, проте він схуд. Не дивлячись на труднощі, режисер добре тримається, пересувається сам, виглядає досить бадьорим і в хорошому настрої. Сенцов добровільно отримує підтримуючу терапію – укол глюкози і якихось вітамінів раз у два дні", - сказав він.

Більш того, за словами Курова, Сенцов поскаржився на холод у камері, в якій на той момент було +16 градусів. Зустріч режисера з в'язнем Кремля відбулася 4 червня, на 22-й день голодування українця.

"Йому виділили додатковий обігрівач і перевели в окрему камеру. Так роблять з усіма в'язнями, які оголошують голодування", - підкреслив він.

До речі, уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмилу Денисову в Росії не пустили до українського політв'язня Олега Сенцова через порушення домовленості. Про це заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, повідомляє "Інтерфакс-Урал".

"Згідно з домовленістю президентів, два уповноважених можуть відвідати громадян, я і Денисова з України. Відвідати громадян, які перебувають під вартою: я в Україні, вона - тут. У порушенні нашої домовленості Денисова приїхала зараз в Салехард, де міститься Сенцов", - сказала Москалькова.

Москалькова також заявила, що Денисова дзвонила їй з вимогою пустити її до Сенцова.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)