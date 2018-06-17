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"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова

STYLERLIFE        17.06.2018 - 11:52
Фото: Олег Сенцов (twitter.com/Ranok_ICTV)
Фото: Олег Сенцов (twitter.com/Ranok_ICTV)

За час голодування українець сильно схуд

Російський кінорежисер Аскольд Куров розповів про здоров'я українського колеги Олега Сенцова після того, як йому вдалося прорватися до нього в колонію. Про це повідомляє "Новий час".

"З ним поки все нормально, проте він схуд. Не дивлячись на труднощі, режисер добре тримається, пересувається сам, виглядає досить бадьорим і в хорошому настрої. Сенцов добровільно отримує підтримуючу терапію – укол глюкози і якихось вітамінів раз у два дні", - сказав він.

Більш того, за словами Курова, Сенцов поскаржився на холод у камері, в якій на той момент було +16 градусів. Зустріч режисера з в'язнем Кремля відбулася 4 червня, на 22-й день голодування українця.

"Йому виділили додатковий обігрівач і перевели в окрему камеру. Так роблять з усіма в'язнями, які оголошують голодування", - підкреслив він.

До речі, уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмилу Денисову в Росії не пустили до українського політв'язня Олега Сенцова через порушення домовленості. Про це заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, повідомляє "Інтерфакс-Урал".

"Згідно з домовленістю президентів, два уповноважених можуть відвідати громадян, я і Денисова з України. Відвідати громадян, які перебувають під вартою: я в Україні, вона - тут. У порушенні нашої домовленості Денисова приїхала зараз в Салехард, де міститься Сенцов", - сказала Москалькова.

Москалькова також заявила, що Денисова дзвонила їй з вимогою пустити її до Сенцова.

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Теги: кремль, Олег Сенцов, режисер, политзаключенный
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