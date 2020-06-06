Жара и сильные грозы: какие области Украины накроет непогодой

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине принесет неожиданные сюрпризы в нескольких областях

Погода в Украине в субботу, 6 июня, начнет кардинально меняться. Температура воздуха пойдет вверх, но часть страны накроет сильными грозами и ливнями.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит +14 +16 градусов, дневная температура воздуха поднимется до +25 +29 градусов. Возможен сильный ветер, до штормовых порывов.

В южных областях осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность. Ночью в регионе от +14 до +15 градусов. Днем столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов, в Одессе будет прохладнее, +21 +23 градуса. В Крыму без осадков, ночью +13 +15 градусов, днем +25 +27 градусов.

На севере Украины синоптики прогнозируют грозы, ливни. Ночью в регионе от +13 до +15 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

Западные области накроет сильными грозами и дождями, ветер юго-западный, со штормовыми порывами. Ночная температура будет колебаться от +13 до +16 градусов, днем воздух прогреется от +22 до +26 градусов.

В центральной части страны без осадков, возможна небольшая облачность. Ночью от +13 до +16 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов. Ветер сильный, с порывами.

В Киеве 6 июня ожидается сильная гроза, возможен ливень. Ночная температура воздуха составит +14 +16 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов. Ветер южный, до 12-15 м/с.

Карта погоды в Украине на 6 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик спрогнозировала в Украине жару и дала прогноз на Троицу.

А также мы рассказывали о том, что в Украине кардинально поменяется климат и исчезнут снежные зимы.

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Автор: Анна Шиканова