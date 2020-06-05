На Украину надвигается жара: когда температура прыгнет до +30

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине на Троицу кардинально изменится и наступит жаркое лето

Погода в Украине в ближайшие дни приятно порадует жителей большинства областей. Температура воздуха начала повышаться и к концу праздничных выходных ожидается до +28 +30 градусов в нескольких областях. Грозы и дожди немного отступят, а сильный ветер утихнет.

В субботу столбики термометров поднимутся до +24 +29 градусов в большинстве областей. Прохладнее будет только на Западе Украины, от +18 до +23 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что ночная температура воздуха также начнет подниматься, в субботу ожидается от +12 до +16 градусов. Ветер южный, умеренный.

Карта погоды

"Дожди и грозы завтра ожидаются на Севере, локально в центре и местами в западных областях. На остальной территории осадков не будет", - сообщила Диденко.

Она рассказала, что в воскресенье, на Троицу, в Украину ворвется настоящее лето и столбики термометров пойдут вверх.

"7-го июня, на Троицу, грозовые дожди пройдут только в западной части, а в основном в Украине будет сухо. В воскресенье уже жарко, +25 +30 градусов, на Западе +21 +24 градуса", - добавила синоптик.

Карта погоды

В Киеве в субботу, 6 июня, пройдет дождь с грозой и потеплеет до +25 градусов, в воскресенье будет сухо, без осадков, а температура воздуха поднимется до +27 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что главный синоптик рассказал о сильном изменении климата в Украине.

А также рассказывали о том, что синоптики кардинально изменили прогноз погоды в Украине на июнь.

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Автор: Анна Шиканова