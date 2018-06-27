Жарко и пасмурно: прогноз погоды на 27 июня

Синоптики обещают сильный ветер

В среду, 27 июня в Украине будет жарко, пасмурно, местами возможны осадки. Об этом сообщает УНИАН.

По данным синоптиков, в среду, 27 июня, по всей территории Украины будет жарко, местами до +36 градусов.

Прохладно будет лишь на западе страны. В течении дня в западных регионах переменная облачность, местами пасмурно и дожди. Температура воздуха прогреется до +22 +26 градусов.

Карта погоды (УНИАН)

На юге также возможны дожди, но будет жарко, до +35 +36 градусов.

На севере переменная облачность, пасмурно, но сухо. Температура воздуха +27 +29 градусов.

В центре Украины будет жарко, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит +34 градуса.

В Киеве солнечно, небольшой ветер. Температура воздуха днем прогреется до +26 градусов, вечером опустится до +23 градусов.

А вот народный синоптик Наталка Диденко предупредила, что 27 июня в стране будет очень ветрено.

"Эти веселые поляны – места прогноза сильного ветра 27 июня. Как видно, Украина значительной территорией попадает в зону порывистого, сильного ветра. Осторожно ходите под домами, внимательно смотрите, где паркуете машину, не оставляйте сквозняков в квартире, чтобы не заблокировать кота в одной комнате", - дала свои рекомендации Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

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