Жарко і похмуро: прогноз погоди на 27 червня

Синоптики обіцяють сильний вітер

У середу, 27 червня в Україні буде жарко, хмарно, місцями можливі опади. Про це повідомляє УНІАН.

За даними синоптиків, у середу, 27 червня, по всій території України буде спекотно, місцями до +36 градусів.

Прохолодно буде лише на заході країни. Протягом дня в західних регіонах мінлива хмарність, місцями похмуро та дощі. Температура повітря прогріється до +22 +26 градусів.

Карта погоди (УНІАН)

На півдні також можливі дощі, але буде жарко, до +35 +36 градусів.

На півночі мінлива хмарність, хмарно, але сухо. Температура повітря +27 +29 градусів.

У центрі України буде спекотно, місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря становитиме +34 градуси.

В Києві сонячно, невеликий вітер. Температура повітря удень прогріється до +26 градусів, увечері опуститься до +23 градусів.

А ось народний синоптик Наталка Діденко попередила, що 27 червня в країні буде дуже вітряно.

"Ці веселі поляни – місця прогнозу сильного вітру 27 червня. Як видно, Україна значною територією потрапляє в зону поривчастого, сильного вітру. Обережно ходіть під будинками, уважно дивіться, де паркуєте машину, не залишайте протягів в квартирі, щоб не заблокувати кота в одній кімнаті", - дала свої рекомендації Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики розповіли про погоду на найближчі дні.

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