Женщина, бросившая свою 11-месячную дочь в больнице с травмами, объявлена в розыск (фото)

С 20 января мать ребенка не дает о себе знать

В Днепропетровской области 11-месячная Софийка, которую бросила мама, борется за жизнь в больнице с многочисленными травмами. Женщину объявили в розыск. Об этом сообщают "Факты".

Софийка находится в больнице с середины января, за это время никто из родных ее так и не навестил. 29-летняя мать просто исчезла. Тем не менее вниманием малышка не обделена. Едой и одеждой больница ее обеспечивает, часто приезжают волонтеры, привозят подгузники и молочное питание. Девочке, которой месяц назад исполнился год, уже сняли гипс, но ей по-прежнему надо соблюдать постельный режим. Ребенок очень общительный, любит, когда ей читают книжки.

Госпитализировали девочку в тяжелом состоянии: у нее были сломаны оба бедра, голень, четыре ребра с одной стороны и три — с другой. В больницу малышка поступила вместе с матерью Анастасией еще 14 января.

Правоохранителям, вызванным медиками, женщина пояснила, что накануне упала во время эпилептического припадка и придавила дочь, которую держала на руках, своим телом.

После того как девочку отправили в облбольницу, мать уехала домой. В течение нескольких дней следователь пытался с ней связаться, но родные говорили, что женщина куда-то вышла. А 20 января сообщили, что она уехала в больницу к дочери. Однако туда она не доехала, а мобильного телефона у Анастасии нет. С тех пор судьба женщины неизвестна.

Фото: 29-летняя Анастасия (fakty.ua)

Произошедшее полиция рассматривала как несчастный случай и нанесение телесных повреждений по неосторожности. Местонахождение матери пытались установить в рамках досудебного расследования — объявить ее в розыск не могли, поскольку подозреваемой она не была, а родственники заявление об исчезновении не подавали.

На днях же брат пропавшей заявил в полицию об исчезновении Анастасии, которой 6 марта должно было исполниться 30 лет. С пятницы, 23 марта, она официально числится в розыскных базах МВД Украины как без вести пропавшая.

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