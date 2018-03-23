Жінка, що кинула свою 11-місячну доньку в лікарні з травмами, оголошено в розшук (фото)

З 20 січня мати дитини не дає про себе знати

У Дніпропетровській області 11-місячна Софійка, яку покинула мама, бореться за життя в лікарні з численними травмами. Жінку оголосили в розшук. Про це повідомляють "Факти".

Софійка знаходиться в лікарні з середини січня, за цей час ніхто з рідних її так і не відвідав. 29-річна мати просто зникла. Тим не менш увагою маля не обділена. Їжею та одягом лікарня її забезпечує, часто приїжджають волонтери, привозять підгузники і молочне харчування. Дівчинці, якій місяць тому виповнився рік, вже зняли гіпс, але їй, як і раніше, треба дотримувати постільний режим. Дитина дуже товариська, любить, коли їй читають книжки.

Госпіталізували дівчинку у важкому стані: у неї були зламані обидва стегна, гомілку, чотири ребра з одного боку і три — з іншого. У лікарні малеча надійшла разом з матір'ю Анастасією ще 14 січня.

Правоохоронцям, викликаним медиками, жінка пояснила, що напередодні впала під час епілептичного нападу і придавила дочка, яку тримала на руках, своїм тілом.

Після того, як дівчинку відправили до лікарні, мати поїхала додому. Протягом декількох днів слідчий намагався з нею зв'язатися, але рідні говорили, що жінка кудись вийшла. А 20 січня повідомили, що вона поїхала в лікарню до дочки. Проте туди вона не доїхала, а мобільного телефону у Анастасії немає. З тих пір доля жінки невідома.

Фото: 29-річна Анастасія (fakty.ua)

Подію поліція розглядала як нещасний випадок нанесення тілесних ушкоджень з необережності. Місцезнаходження матері намагалися встановити в рамках досудового розслідування — оголосити його в розшук не могли, оскільки підозрюваної вона не була, а родичі заяву про зникнення не подавали.

На днях ж брат зниклої заявив в поліцію про зникнення Анастасії, якій 6 березня повинно було виповнитися 30 років. З п'ятниці, 23 березня, вона офіційно числиться в розшукових базах МВС України як безвісти зникла.

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