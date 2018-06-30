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Женщина ослепла после того, как воспользовалась тушью для ресниц

STYLERLIFE        30.06.2018 - 03:43
Фото: Ширли Поттер (facebook.com/shirlpotter)
Фото: Ширли Поттер (facebook.com/shirlpotter)

50-летняя женщина получила серьезную инфекцию

50-летння Ширли Поттер из австралийского города Аделаида, которая была приглашена на долгожданный вечер с дочерьми, ослепла из-за использования 20-летней туши для ресниц. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ширли сходила в парикмахерскую, но накраситься предпочла дома. На следующее утро женщина проснулась с красными глазами. Она сообщила, что ей было больно смотреть куда-либо. Женщина обратилась к офтальмологу, но тот не смог найти ничего плохо.

Фото: Ширли Поттер (facebook.com/shirlpotter)

"Прошли месяцы боли, пока однажды я не упала на детскую коляску в нашем местном торговом центре. Я действительно не могла видеть", - рассказала Ширли Поттер.

После повторного визита к врачу была диагностирована серьезная инфекция в обоих глазах женщины. После того как на вопрос доктора она рассказала ему, что использовала тушь, которой 20 лет, была определена причина болезни миссис Поттер. Ей прописали курс антибиотиков, но они не спасли.

Сообщается, что окончательно видеть женщина перестанет в течение ближайших трех лет.

Напомним, в Киеве поймали женщину, которая 13 лет была в бегах из-за того, что облила кислотой любовницу мужа.

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Теги: Австралия, зрение, женщина
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