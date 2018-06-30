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Жінка осліпла після того, як скористалася тушшю для вій

STYLERLIFE        30.06.2018 - 03:43
Фото: Ширлі Поттер (facebook.com/shirlpotter)
Фото: Ширлі Поттер (facebook.com/shirlpotter)

50-річна жінка отримала серйозну інфекцію

50-річна Ширлі Поттер з австралійського міста Аделаїда, яка була запрошена на довгоочікуваний вечір з дочками, осліпла через використання 20-річної туші для вій. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Ширлі сходила до перукарні, але нафарбуватися воліла вдома. Наступного ранку жінка прокинулася з червоними очима. Вона повідомила, що їй було боляче дивитися куди-небудь. Жінка звернулася до офтальмолога, але той не зміг знайти нічого погано.

Фото: Ширлі Поттер (facebook.com/shirlpotter)

"Пройшли місяці болю, поки одного разу я не впала на дитячу коляску в нашому місцевому торговому центрі. Я дійсно не могла бачити", - розповіла Ширлі Поттер.

Після повторного візиту до лікаря була діагностована серйозна інфекція в обох очах жінки. Після того, як на запитання доктора вона розповіла йому, що використовувала туш, якій 20 років, була визначена причина хвороби місіс Поттер. Їй прописали курс антибіотиків, але вони не врятували.

Повідомляється, що остаточно бачити жінка перестане протягом найближчих трьох років.

Нагадаємо, у Києві впіймали жінку, яка 13 років була у бігах з-за того, що облила кислотою коханку чоловіка.

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Теги: Австралия, зрение, женщина
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