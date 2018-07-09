Житель Киева выращивал в квартире коноплю (фото)

Полицейские заметили незаконное растение на балконе многоэтажки

В Подольском районе Киева на балконе местного жителя многоэтажного дома сотрудники полиции заметили горшки с растениями конопли. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

На улице Натальи Ужвий правоохранители обратили внимание на балкон с горшками и растением, похожим на коноплю. "Копы" решили проверить адрес и хозяина.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следователь Подольского управления полиции Денис Невесьолов рассказал, что во время санкционированного обыска следователи обнаружили около пятнадцати кустов с коноплей.

"Мы установили, что владелец квартиры - местный житель, 1965 года рождения, ранее не судимый. Мужчина объяснил нам, что выращивал наркозелья для собственного употребления", - отметил он.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Видео: Полиция обнаружила в квартире кусты конопли (YouTube/поліція Києва)

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